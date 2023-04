Culturista ammazzato Venti anni al killer Dieci per il complice che lo portò dalla vittima

Venti anni di reclusione a Stefano Marrucci, fiorentino di 57 anni e pluripregiudicato, per aver ucciso a bruciapelo con un colpo di pistola Gianni Avvisato, culturista di 38 anni, sulla porta di casa sua a Comeana. Dieci anni e 8 mesi al complice, Andrea Costa, manovale fiorentino, per aver accompagnato in auto il killer dalla vittima e per averne agevolato la fuga dopo l’omicidio. E’ quanto ha stabilito la sentenza letta ieri dal gup Leonardo Chesi nei confronti dei due imputati Marrucci, difeso da Luca Cianferoni, e Costa, difeso da Mattia Alfano, accusati di omicidio volontario in concorso. Il processo di primo grado si è svolto in rito abbreviato. Le motivazioni saranno depositate fra 90 giorni.

Il gup ha in sostanza accolto le richieste della Procura confermando i venti anni per Marrucci, personaggio noto alle cronache per il suo spessore criminale. Costa è stato invece assolto dall’accusa di porto di arma e gli sono state concesse le attenuanti generiche. Nonostante ciò, il giudice ha inflitto una pena di otto mesi superiore rispetto a quanto chiesto dall’accusa. L’avvocato Alfano ha annunciato ricorso in Appello non appena saranno depositate le motivazioni della sentenza.

Gianni Avvisato è stato ucciso il pomeriggio del 24 novembre 2021. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, Marrucci, che fra l’altro era agli arresti domiciliari, si sarebbe recato a Comeana, accompagnato in auto da Costa, per "dare una lezione" ad Avvisato in seguito ad alcune "vecchie ruggini". I vicini di casa raccontarono di aver sentito i tre litigare. Poco dopo fu udito il rumore dello sparo. Marrucci e Costa furono visti scappare su un’auto rossa, quella del Costa. Avvisato rimase a terra in una pozza di sangue. Fu soccorso da alcuni vicini i quali non fecero in tempo a chiamare i soccorsi: Avvisato morì dissanguato in quanto il colpo sparato dalla pistola di Marrucci colpì una arteria. Avvisato non riuscì neppure a dire chi fosse stato a sparargli. I testimoni riuscirono a prendere il numero di targa e, grazie alle telecamere di sorveglianza, i carabinieri risalirono in poche ore all’auto del Costa. Il manovale fu rintracciato nella sua abitazione a Firenze e arrestato. Fu lui a fare il nome di Marrucci che, invece, rimase latitante per una decina di giorni. Fu arrestato dai carabinieri in un affittacamere a Firenze con un blitz degno di un film di azione. Quando fu sorpreso nel sonno, aveva la pistola sul comodino.

Marrucci non ha mai collaborato con gli investigatori ma durante la scorsa udienza ha spiegato di non essere andato a Carmignano con l’intenzione di uccidere ad Avvisato. Il colpo sarebbe partito per errore con la pistola che Marrucci ha dichiarato di "portare sempre con sé per difesa personale". Costa ha, invece, fin da subito collaborato. Si è difeso sostenendo di non aver saputo che Marrucci avesse con sé la pistola e di non essere stato coinvolto nell’omicidio.

Laura Natoli