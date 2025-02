Crolli e strade allagate. Via Lombarda: un lago

L’allerta gialla si è trasformata ieri mattina in allagamenti, in parte a causa della cattiva ricezione del sistema fognario dei Comuni medicei (zona Poggetto, via Statale, strade interne di Seano) e in parte per l’acqua scesa dalle colline come quella del Rio Calcinaia che, poco dopo le 10, ha invaso via Lombarda, a Poggio a Caiano, che è stata chiusa, insieme a via Calcinaia. Via Lombarda è diventata come una piscina.

Chiuse al traffico anche via Agnoletti e via Lame a Seano per allagamenti, poi via Macia a Comeana. Via fratelli Buricchi a Poggio alla Malva invece è stata chiusa per la frana del bordo strada mentre in via Stazione una porzione di un terreno è proprio caduta, con alberi, ciottoli e terra sulla carreggiata e Signa è diventata irraggiungibile. Si arriva a Poggio alla Malva solo da Artimino perché la strada è stata "scalzata" dallo scivolamento del terreno ed è pericolosa.

E’ stato un venerdì di interventi della protezione civile di Vab e Misericordia questa volta anche a Poggio a Caiano dove il sindaco Riccardo Palandri ha aperto il Coc (centro comunale operativo). Garage e cantine allagate di nuovo in via Leonardo Da Vinci, sempre a Poggio. Chiusa anche la pista ciclabile sulla Furba dal ponte di Poggetto all’elementare Martini.

La frana di via Stazione riguarda un terreno privato: "Alcune frane – ha spiegato il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti – sono legate a una cattiva manutenzione dei terreni privati, come quello di via Stazione. Il futuro deve guardare a migliorare la manutenzione dei terreni, dei muretti a secco, delle fossette di scolo da pulire, anche da parte dei privati".

M.S.Q.