Prato, 18 settembre 2024 – Paura in via Firenze, nel tratto compreso tra lo stadio Lungobisenzio e Ponte Petrino, dove nel tardo pomeriggio di oggi un albero è crollato occupando tutta la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rimosso la pianta per consentire la ripresa della circolazione. Forti i disagi sul traffico. Fortunatamente nessun veicolo in transito è rimasto coinvolto, non ci sono feriti. Sul posto anche la Polizia Municipale di Prato