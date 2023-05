Croce d'Oro di Prato, regalata una scultura per il decennale delle cappelle del commiato

Prato, 31 maggio 2023 - Per il traguardo dei 10 anni raggiunto dalle cappelle del commiato della Croce d’Oro di Prato, un gruppo di partner dell'associazione ha deciso di donarle una scultura: una fontana che, nell'intento dell'autore, vuole rappresentare simbolicamente lo scorrere della vita. L'installazione è stata realizzata dall’azienda ‘I giardini dell’Acqua’ di Padova ed è stata già posizionata nello spazio di oltre 300 metri quadri, che conta quattro cappelle (di cui una riservata ai fedeli di religione non cattolica) e una chiesetta per le cerimonie funebri, intitolato al compianto ex presidente dell’associazione di via Niccoli, Gualtiero Ciofi. Nelle prossime settimane, l'opera verrà inaugurata nel corso di una cerimonia pubblica alla presenza di soci, volontari e dipendenti della Croce d’Oro di Prato, oltre a figure istituzionali cittadine.

“In questi anni abbiamo sempre cercato di avere una particolare attenzione verso tutti quei cittadini che si affidano a noi per l’ultimo saluto a parenti, amici e conoscenti – spiegano il presidente della Croce d’Oro di Prato, Alessandro Coveri, e il referente del servizio funebre Nicolino Lotrecchiano - Questa scultura vuole rappresentare un ulteriore gesto d’attenzione verso i pratesi, cercando di creare un clima di serenità all’interno delle cappelle”. La ricorrenza del decennale dall’inaugurazione è sinonimo per la Croce d’Oro di Prato anche di novità sul servizio funebre. Sono infatti in corso una serie di progettualità per rendere la struttura più accogliente, moderna e al passo con le richieste della cittadinanza. “Novità che nelle prossime settimane saranno annunciate – concludono Coveri e Lotrecchiano - e che aumenteranno la qualità dei servizi offerti alla popolazione. A testimonianza di come la Croce d'Oro di Prato sia sempre pronta a innovare a servizio del territorio”.