Crisi ex Gegè, scatta la solidarietà Una cena per aiutare i lavoratori

Un’apericena in favore dei lavoratori dello stabilimento Gegè di Casale. A organizzarla sono stati il circolo Arci di Casale ‘Giuseppe Verdi’ e il circolo Pd della frazione. L’appuntamento è perstasera a partire dalle 19.30 nei locali di via Borgo di Casale 83 a Prato. L’idea era già nata in concomitanza con la riapertura del circolo Arci di Casale, inaugurato lo scorso 24 marzo dopo un restyling complessivo. In quell’occasione era stato espresso dalla direzione del circolo, dagli esponenti del Pd locale e dai nuovi gestori della struttura il desiderio di potere stare vicino ai lavoratori rimasti coinvolti nella vicenda della Gegè. Da lì si è messa in moto la macchina organizzativa che ha portato a coinvolgere centinaia di persone che hanno dato la propria disponibilità a mostrare vicinanza ai lavoratori del quartiere.

"Il ricavato della serata, a contributo libero, andrà ad alcuni dei lavoratori della Gegè su indicazione dei servizi sociali – spiega Gianni Esposito, presidente del circolo Arci di Casale -. Durante la serata ci saranno anche i saluti di Cgil e Cisl. Sarà il modo per stare vicino ai lavoratori in un momento così delicato, mostrando vicinanza per una vicenda che ha colpito tutti. A portare i loro saluti il sindaco Matteo Biffoni, il vicesindaco Simone Faggi e il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti".

"Daremo il nostro contributo con questa cena di raccolta fondi, con un gesto di vicinanza concreto – dice Fabio Apa, segretario circolo Pd di Casale –. Il nostro impegno come sezione non è mancato sin dalle prime avvisaglie della crisi aziendale. Come circolo Pd il nostro impegno, di concerto con l’amministrazione comunale e la Regione, sarà quello di fare di tutto per sostenere con iniziative politiche la risoluzione della posizione occupazionale di coloro che lavorano nello stabilimento".

"Vogliamo essere a fianco dei lavoratori, unire le nostre voci alle loro, a quelle dei sindacati nel richiedere tutele e garanzie – aggiunge Aksel Fazio, responsabile lavoro del Pd Prato -. Dalla mobilitazione e presidio davanti i cancelli della Gegè del 14 febbraio scorso sono successe molte cose, dall’intervento della Regione e del Comune, e abbiamo fatto numerosi passi avanti nell’evitare gli scenari peggiori". La collaborazione con i dipendenti della Gegè andrà avanti anche in futuro.