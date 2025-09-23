Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Prato
Cresce la Galcianese. Legame forte con la Figc
23 set 2025
REDAZIONE PRATO
Cresce la Galcianese. Legame forte con la Figc

I biancazzurri selezionati nelle Aree di sviluppo territoriale della federazione. Dai dilettanti alla scuola e tanti ragazzi nelle squadre del settore "Giovanile".

Si alza il sipario sulla nuova stagione della Galcianese. Il Conti si è vestito a festa giovedì scorso per la presentazione di tutte le squadre biancazzurre. Una ricorrenza ormai tradizionale per presentare i giocatori e lo staff tecnico per la nuova stagione.

Si parte dalla prima squadra che viene allenata da Demetrio Ambrosio. Poi la Juniores guidata da Claudio Santacroce, gli Allievi A gestiti da Tommaso Pentella e quelli B seguiti da Antonio Colino. Il settore giovanile si chiude con i Giovanissimi A di mister Andrea Bertini e quelli B di mister Marco Tartoni.

Nella consueta sfilata è stata presentata anche la scuola calcio. A cominciare dagli Esordienti A di mister Luigi Leonetti, seguiti dagli Esordienti B di Michele Scaglione. I Pulcini saranno gestiti da Samuele Vatrano, mentre Primi Calci e Piccoli Amici avranno come istruttori Ambrosio Demetrio, Matteo Del Bianco, Claudio Di Silvestro e Michele Scaglione.

Infine il calcio femminile. Walter Sarchini sarà il tecnico dell’Under 15, Giuseppe Carricato il direttore sportivo. A proposito di scuola calcio si rinnova il rapporto di affiliazione con il Parma Academy. Novità positive e di prospettiva: la Galcianese Calcio è stata selezionata nelle Aree di Sviluppo Territoriale della Figc. Un riconoscimento che testimonia la crescita qualitativa del settore giovanile biancazzurro.

