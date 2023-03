Crepe nell’asfalto Lavori in via Carducci

Manutenzioni stradali, sono stati programmati dal Comune alcuni interventi per la sicurezza. Il più importante riguarda la centralissima via Carducci che sarà risanata con l’utilizzo dell’asfalto a caldo. Per non creare problemi alla circolazione stradale il lavoro è stato programmato per sabato 4 marzo dalle 7 alle 13. "Il maltempo degli ultimi mesi aveva causato delle crepe e avvallamenti nell’asfalto e quindi ci siamo mossi per ripristinare il manto stradale per garantire sicurezza e decoro – spiega il sindaco Simone Calamai – in quanto via Carducci è una delle principali strade del centro e abbiamo deciso di programmare i lavori di sabato per limitare i disagi ai cittadini e alle imprese". Questi sono solo i primi interventi della manutenzione programmata, che inizierà, come da consuetudine, con la primavera e andrà avanti fino ad ottobre. I lavori proseguono sulla via Morecci, dove sono in corso gli interventi di risanamento del camminamento pedonale del giardino e dei marciapiedi pubblici. In via Milano è stato concluso da alcuni giorni il rifacimento completo della segnaletica orizzontale, delle strisce pedonali. In via Morecci, di fronte alla scuola Manzi, saranno rifatti gli stalli di sosta riservati al parcheggio degli autobus del trasporto scolastico. In via Del Ragno, all’intersezione con via Pacinotti, saranno rifatti lo spartitraffico al centro dell’intersezione e le zebrature con successiva posa dei parapedonali per dissuadere la sosta non corretta. Interventi a tutela degli utenti deboli della strada interesseranno anche piazza Donatori del sangue, dove saranno installati dei delimitatori di parcheggio (battiruota) negli attuali stalli di sosta perimetrali per evitare che le auto parcheggiate invadano il marciapiede.