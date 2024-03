Crea caos nello studio medico, arrestato 31enne

Prato, 12 marzo 2024 – Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver minacciato di morte i dipendenti di uno studio medico. E’ successo ieri intorno alle 15 quando in un ambulatorio il 31enne anni ha dato in escandescenze innescando il caos.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia, gli agenti hanno identificato il 31enne che, alla richiesta del documento d’identità, si è scagliato contro i poliziotti colpendo uno di loro violentemente a una spalla. L’uomo è così riuscito a fuggire ma gli agenti dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto e bloccato.

Il 31enne, mentre veniva accompagnato in questura, ha sferrato ripetuti calci al finestrino dell’auto di servizio. Il fermato, dall’identificazione è poi risultato un cittadino marocchino di 31 anni, residente a Prato, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e resistenza al pubblico Ufficiale. Il 31enne è stato arrestato e accompagnato alla propria abitazione dove veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida della misura precautelare. Nel corso della stessa giornata però, da un successivo controllo domiciliare, è stato scoperto che il 31enne era evaso dal luogo deputato alla sua misura restrittiva. Una volta rintracciato è stato di nuovo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.