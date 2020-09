Prato, 20 settembre 2020 - Sono 170, 30 in più di quanto preventivato sabato, i tamponi eseguiti dalla comunità cinese nell'arco della giornata di oggi in una struttura allestita appositamente nella Chinatown di Prato.

Gli orientali che vivono a Prato stanno manifestando preoccupazione per la nuova ondata di contagi e per questo hanno deciso di effettuare il maggior numero possibile di tamponi. Con la partecipazione organizzativa della Croce Rossa Italiana e con l'appoggio dei consiglieri comunali della lista civica del sindaco Matteo Biffoni, Marco Wong e Rosanna Sciumbata, è stata così organizzata una struttura temporanea per eseguire tamponi all'angolo tra via Castagnoli e via Pistoiese.

L'iniziativa si ripeterà nei prossimi giorni, a partire da martedì. Nei giorni scorsi c'è stato anche un incontro tra enti locali, scuola e 9 associazioni cinesi dopo che nei primi giorni di scuola, il tasso più alto di assenze si è registrato tra studenti di origine orientale.