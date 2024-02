Cosimo I, padre della Toscana moderna: domenica la presentazione del libro di Giani

"Cosimo è il personaggio di casa Medici cui più si deve l’identità della Toscana". Così il presidente della Regione Eugenio Giani che domenica sarà a San Domenico per la presentazione del libro sul primo Granduca di Toscana. "Sono tanti i motivi per cui merita ritornare alla figura di Cosimo, primo granduca di Toscana. La sua figura va ben oltre il fascino che la famiglia dei Medici continua a esercitare e dall’immaginario che non smette di alimentare. Cosimo è il personaggio di casa Medici cui più si deve l’identità della Toscana. E di uno Stato, la Toscana, di cui fu lui il principale artefice. Cosimo sta alla Toscana, così come Cavour sta al Regno di Italia". Giani sintetizza con queste parole l’importanza di ricordare e celebrare, a 450 anni dalla morte, il primo artefice della Toscana e della sua identità.

Un omaggio doveroso, che vedrà nel corso dell’anno molti momenti di studio e approfondimento, preziosi per capire, attraverso la storia, molte cose che riguardano non solo il passato ma anche il presente della Toscana e dei toscani.

L’appuntamento, dicevamo, è domenica a Prato, alle 17 nel complesso monumentale di San Domenico (piazza san Domenico 8) per la presentazione del libro "Cosimo I Il Granduca di Toscana nella ricorrenza dei 450 anni dalla morte". Il governatore Giani terrà una lectio magistralis. Sono previsti interventi della direttrice dei Museo diocesani di Prato Veronica Bartoletti e della Capo di gabinetto della Regione Cristina Manetti.

"Cosimo – continua Giani – sa parlare ai nostri tempi e per questo non è e non può essere solo oggetto di studi storici, ma rimanda a ciò che siamo oggi, con spunti e suggestioni ancora oggi attuali: per questo può essere considerato il padre della Toscana moderna, di una civiltà e di una cultura che tutto il mondo ama e ammira".

Ma, come fa notare Cristina Manetti, non sfuggirà ai lettori del libro che l’impronta di Cosimo nella storia non sarebbe stata tale senza le donne che gli sono state intorno. "Parliamo della madre, Maria Salviati ma anche e soprattutto della moglie, Eleonora di Toledo. Lo sposa a 17 anni con un matrimonio combinato ma che poi si rivelerà, inaspettatamente, riuscito. Perché Eleonora – basta vedere i suoi ritratti – non è la donna dell’epoca, rassegnata a vivere in ombra e a non far sentire la sua presenza. Rivendica la dignità di una donna che non accetta un ruolo da comprimaria. Un personaggio affascinante – chiude Manetti – che proprio per questo regala ulteriori motivi di fascino a Cosimo".