"Così il distretto perderà quasi 50 milioni al giorno"

"Abbiamo ricevuto telefonate di solidarietà da parte di molti colleghi di altri distretti, quali quello di Biella, dell’Umbria e delle Marche. C’è anche chi si è offerto di mettere a disposizione dei furgoni Daily, più adeguati per transitare nelle uniche strade percorribili troppi strette per i camion, per far uscire le merci pronte dalla Vallata e destinate alla consegna. I clienti ci stanno chiedendo, ovviamente, informazioni sui prodotti attesi e sui tempi di consegna. Abbiamo solo un paio di giorni di autonomia, poi il rischio che il distretto corre è davvero alto: solo a Prato di può ipotizzare un danno di circa 50 milioni di euro al giorno senza contare le ricadute per altre realtà importanti dell’Italia del Nord. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto: vanno trovare soluzioni concrete". Riccardo Matteini Bresci, coordinatore della sezione Nobilitazione e lavorazioni tessili di Confindustria Toscana Nord e amministratore delegato del Gruppo Colle, è molto pragmatico e diretto. La Vallata, dove si concentra almeno l’80% delle tintorie a fiocco e molte delle stracciature, non può attendere un minuto di più. La strada principale, la Sr 325 chiusa per la frana in località Camino e a nord in località Pusignara, deve tornare ad essere praticabile al più presto per consentire di movimentare le merci che debbono raggiungere la valle ed altri distretti. I tempi, però, si annunciano lunghi, troppo lunghi anche se si parlasse di una prima messa in sicurezza nell’arco di un paio di settimane.

Sara Bessi