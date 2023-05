Corteo in centro e ostensione

Primo maggio fra celebrazioni, concerti, musei aperti. Si parte alle 8,30 con il Comune di Prato che omaggerà con una corona d’alloro il monumento dedicato ai caduti e agli invalidi del lavoro in piazza Cardinale Niccolò. Da lì il corteo con il Gonfalone del Comune si recherà alla messa in cattedrale. Al termine il sindaco Matteo Biffoni si recherà in piazza Mercatale, da dove partirà il corteo dei sindacati Cgil, Cisl e Uil verso piazza delle Carceri. Alle 17,30 in Duomo ostensione della Sacra Cintola. Alle 18 viene celebrata la messa presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini. Il museo di Palazzo Pretorio sarà aperto dalle 10,30 alle 18,30. Il Museo del Tessuto aprirà dalle 15 alle 19 con la nuova mostra "Kimono". Per gli appassionati della musica alle 17,30 alla Gualchiera di Coiano (in collaborazione con l’associazione "Insieme per il recupero della Gualchiera" e la Cgil) concerto della "Chiti". In provincia ci sono due proposte: la prima è il concertone "Scompiglio" a Seano. Meteo permettendo, dalle 15 alle 21 alla Pista Rossa tanta musica e dibattiti a cura del Comune di Carmignano, dei circoli Arci e dell’Mcl di Seano. La seconda proposta è una giornata fra cultura, storia e arte: a Poggio a Caiano è aperta la villa medicea e solo il Museo della natura morta sarà chiuso. Al Museo Soffici si può visitare la nuova mostra "Il primo Soffici".