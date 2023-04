Cortei e la musica della Chiti: ecco le iniziative

Ecco in sintesi gli appuntamenti di oggi per la Festa della Liberazione. Alle 9.30 ci sarà la messa di suffragio in Duomo, con la pratecipazione del vicesindaco Simone Faggi. Alle 10.30 la partenza del corteo verso piazza delle Carceri, dove alle 10.50 si terrà l’alzabandiera solenne con la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti a cura del prefetto Adriana Cogode e del sindaco Matteo Biffoni, insieme ai rappresentanti di Anpi e Provincia, delle cariche militari e della polizia di Stato. Il corteo ripartirà poi per piazza del Comune dove ci saranno i discorsi commemorativi del sindaco e della presidente di Anpi Prato Angela Riviello. Alle 12.45 ci saràl’intitolazione del tratto compreso tra via di Maliseti, via Melis e via dell’Artigianato a Dafni Moradei, giovanissimo pratese che si unì ai partigiani e si distinse per l’ardore e lo spirito combattivo, anche dopo esser stato gravemente ferito alle gambe. Alle 16.30 in piazza delle Carceri la cerimonia di ammainabandiera.

Il Comitato 25 aprile promuove la "Staffetta Partigiana" fra i luoghi della Resistenza, attraversando in bici ed in corteo la città da sud a nord, passando anche dal Parco della Liberazione e della Pace (alle 15.30), fino a piazza 29 Martiri di Figline (alle 19). A cura di Anpi, Arci e Cgil, da ricordare all’ingresso del palazzo della Provincia la mostra "25 aprile, liberi da chi, da cosa?" e il tradizionale appuntamento con il pranzo del partigiano al Circolo Favini di Chiesanuova. Infine, secondo tradizione, alle 17.30 ci sarà anche il concerto della Chiti in piazza del Comune, con un repertorio di musica leggera e musica da film. Dopo l’Inno di Mameli e Bella ciao, ecco il programma: La vita è bella, Nel blu dipinto di blu, Tu ca nun chiagne, Gelsomina, Il cielo in una stanza, Se telefonando, C’era una volta in America, Sassi, Canzoni d’amore nel cinema Don’t cry for me Argentina, New York New York (in caso di maltempo musica nella sala del gonfalone della Provincia).