Corso sulle manovre salva vita È gratis per insegnanti e genitori "Più sicuri nelle nostre scuole"

Insegnanti formati per interventi di primo soccorso. Una accortezza in più che il Comune di Montemurlo ha deciso di adottare per il personale delle proprie scuole. Partirà il 9 aprile il corso per conoscere le manovre di disostruzione pediatrica. L’iniziativa è promossa dal Comune con la Misericordia di Montemurlo e Oste e coinvolgerà tutti i nidi d’infanzia e gli spazi gioco presenti sul territorio, sia le strutture comunali che quelle private.

"Avere le competenze per saper intervenire con prontezza in caso di necessità è un valore di straordinaria importanza che dobbiamo rendere sempre più trasversale per tutti i cittadini. Sapere cosa come agire in caso di bisogno, può fare la differenza" sottolinea il sindaco Simone Calamai.

Un’opportunità formativa che sarà aperta anche alle famiglie di tutti i bambini che frequentano le strutture. Per gli insegnanti e gli operatori, ma più in generale per la famiglia, è fondamentale saper riconoscere tempestivamente quali siano i segnali di allarme dell’ostruzione delle prime vie aeree in modo da essere in grado di praticare le corrette manovre. Per questo motivo il Comune di Montemurlo promuove un corso gratuito, tenuto dai formatori delle Misericordie, che sarà svolto a fine giornata al momento che i genitori si recano nei nidi a riprendere i bambini.

"Si tratta di un progetto importante che punta a fare rete tra il Comune, le Misericordie e tutte le strutture educative, private e pubbliche, per la prima infanzia del territorio - aggiunge l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano –. Vogliamo che questa formazione salva vita possa arrivare a tutti, non solo agli operatori del settore ma alle famiglie" Si tratta di due ore di formazione, una parte teorica e una pratica con l’ausilio del manichino di un neonato sul quale verranno praticate le manovre. Alla fine del corso a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

"Le Misericordie hanno due centri di formazione - aggiunge Daniele Lombardi, presidente della Misericordia di Montemurlo - Abbiamo ritenuto importante portare fuori dalle nostre associazioni queste conoscenze e metterle a disposizione della comunità". In tutto saranno coinvolti trenta formatori esperti della Misericordia di Montemurlo e di Oste più altrettanti volontari.