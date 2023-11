Prato, 25 novembre 2023 – A lezione per diventare tutor di gatti. O meglio, di colonie feline. La prima edizione del corso l’organizza la Lav di Prato in collaborazione con il Comune di Montemurlo e l'associazione Oasi felina di Prato, che gestisce il gattile.

Appuntamento sabato 2 dicembre dalle 14.30 alle 18 alla Sala Banti di Montemurlo. In cattedra ci saranno la veterinaria Agnese Lomanto, il comandante delle guardie Pasquale Pettorino, Cristina Pietrini (responsabile dell’Oasi felina di Prato), Cristiano Giannessi (Lav).

Il corso è aperto a tutti, normali cittadini e tutor di colonia ed è completamente gratuito. "Finalmente grazie a Lav e all'associazione Oasi felina di Prato, gli amanti degli animali e le persone che si prendono cura dei gatti di colonia, potranno partecipare a un corso di formazione gratuito e organizzato per affrontare in modo specifico le tematiche inerenti alle colonie feline che, nella provincia pratese, sono molto numerose – dice il responsabile della Lav Cristiano Giannessi - E' la prima volta che viene organizzato un corso su questo delicato tema, siamo molto contenti di averlo potuto realizzare per primi e con il patrocinio del Comune di Montemurlo. Speriamo che possa dare vita a numerosi incontri futuri, il benessere dei gatti sul territorio deve essere tutelato ed ha bisogno dell'attenzione di tutti”.

E’ possibile prenotare chiamando il numero 353.4588796 oppure 0574.1747113. Il corso di formazione è gratuito per tutti e, al termine, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.