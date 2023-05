Viaccia, ciclisti a lezione di cardioprotezione

Prato, 5 maggio 2023 – In Italia si verificano ogni anno circa 60mila arresti cardiaci e si stima che solo nel 58% dei casi chi assiste intervenga con le manovra salvavita (massaggio cardiaco, ventilazioni) e nel 28% dei casi con il defibrillatore. Una percentuale troppo bassa, visto che con questi dati solo il 4% dei colpiti da arresto cardiaco riesce a sopravvivere. Un progetto di cardioprotezione efficace, invece, può alzare questa percentuale intorno 70%, permettendo così di aumentare considerevolmente il numero delle persone salvate. Ed è in questa ottica che da anni l’associazione pratese “Regalami un sorriso” si è impegnata in questo progetto di formazione.

"La solidarietà è un seme prezioso che ha bisogno del giusto terreno per crescere ed in questi anni ho avuto la prova che se sei uno sportivo, se lo sport lo vivi attivamente hai imparato da esso i principi che stanno alla base di una società civile. Hai appreso il fairplay, la correttezza in gara e questi valori gli hai riportati nella vita di tutti i giorni. Ed in questo humus annaffiato da passione e sudore che la solidarietà ha radici profonde e riesce ad ottenere grandi risultati. Non occorre essere degli eroi senza paura, ma solo buoni cittadini che hanno deciso di fare qualcosa agli altri. Le operazioni di rianimazione, quella particolari manovre sono cose che speriamo di non dover mai mettere in atto, ma una volta istruiti è come tutte le cose che si conoscono: facile intervenire. Piuttosto è vero il contrario, perché quando si parla di vita o di morte non è consentito improvvisare, è troppo alta la posta in gioco e bisogna ben sapere che cosa andiamo a fare”, spiega il presidente Piero Giacomelli.

L’altra sera a Prato presso la sede del formatore Regionale Blsd, istruiti da Luigi Vizia, sponsorizzato dalla Ets Regalami un sorriso, la squadra della Ciclistica Viaccia è stata presente al corso con ben nove atleti, cosa che la proietta al vertice della solidarietà e della cardioprotezione. Il corso ha avuto lo scopo di insegnare l'uso del defibrillatore che è stato donato a sul tempo alla squadra e che fa bella mostra di sé presso i locali del circolo di Viaccia a disposizione della comunità, e delle manovre di disostruzione delle vie respiratorie, che consentirà a questi dinamici ciclisti di poter intervenire con cognizione di causa, nelle speriamo remote possibilità di incidente durante le gare ed allenamenti ciclistici.

Regalami un sorriso ha fatto formare negli anni oltre 60 podisti e distribuito ben 176 defibrillatori e questo impegno è stato ben ricompensato, infatti sono salite a 10 le vite salvate dalle macchine donate.