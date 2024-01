Corsi di lingue straniere allo Spazio Giovani. Il 19 test d’ingresso

Corsi di lingua straniera per adulti e di nuoto per ragazzi. Il nuovo anno porta novità a Carmignano. Allo Spazio Giovani di Comeana sono in partenza i corsi di lingua straniera organizzati dal Comune: inglese, tedesco, francese e spagnolo. Il test d’ingresso sarà il 19 gennaio. Ogni corso dura 20 ore (si svolge in orario fra le 19,30 e 21,30). Il costo è 60 euro per i residenti, 36 euro per i giovani residenti dai 18 ai 29 anni e 80 euro per i non residenti. Iscrizioni vi mail a [email protected] per essere ricontattati. La piscina di Comeana propone il nuovo trimestre dei corsi di nuoto per bambini e ragazzi 4 ai 16 anni, tutti i giorni dal lunedì al sabato. Il link per iscriversi è https://www.cgfs.it/comeana/. Confermati anche i corsi di nuoto adulti, corsi di ginnastica in acqua, nuoto libero e attività rivolte alle scuole. Solo per il rinnovo iscrizione è possibile utilizzare la web app https://www.cgfs.it/faq-utilizzo-web-app-per-rinnovo-iscrizioni/.