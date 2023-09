Corsi di formazione gratuiti tarati sulle richieste

Il problema del mercato del lavoro è un tema caro a Prato che sta tenendo banco negli ultimi anni. Le azioni per contrastare l’invecchiamento dei lavoratori e convincere i giovani a fare ingresso nel manifatturiero, oltre che in altri settori, sono iniziate. Ne sono un esempio i corsi di formazione organizzati dalle associazioni di categoria (Confindustria Toscana Nord, Confartigianato e Cna) in collaborazione con il Buzzi e le società interinali che dallo scorso settembre hanno organizzato all’interno della scuola di viale della Repubblica una serie di corsi di formazione gratuiti proprio per avvicinare gli inoccupati al mondo delle imprese. Corsi per filatori, tessitori, meccanici che hanno avuto successo come iscritti e che metteranno in mano dei partecipati una specializzazione spendibile nell’immediato nel mondo del lavoro. Impegnato sul fronte della formazione ad hoc per il manifatturiero è il Pin, che ha aperto corsi di formazione base e di alta formazione per andare a creare figure professionali specializzate. Infine il Buzzi ha aperto il primo corso di diploma in logistica, settore in forte espansione. E con settembre ricominciano anche le opportunità per chi ha interesse a mettersi in gioco.