"Corsi di Educazione Non Formale Gratuiti: AttivaMente a Carmignano"

Dall’uncinetto al benessere psicofisico, dalla cucina all’inglese: è ricco anche quest’anno il programma di "AttivaMente" i corsi di educazione non formale, gratuiti, rivolti a tutti, tenuti da chi si mette a disposizione dei cittadini e promossi dal Comune di Carmignano. "Bosco e cucina" è la proposta del circolo Arci 11 Giugno per insegnare a cucinare porcini e gallinacci il 24 novembre e 1° dicembre (ore 21,15). Per il ballo al circolo Mcl di Seano Sandro Liguori propone un corso di latin fitness a novembre e dicembre. Il dottor Maurizio Federici, invece, spiegherà alla biblioteca di Seano le strategie mentali per favorire il benessere: due ore, dalle 21 alle 23, il 3 novembre, 1 dicembre, 12 gennaio e 2 febbraio. Emiliana Mainardi e Vittorio Cintolesi tornano con il corso di cucina: il 26 ottobre, 9 e 16 novembre. Programma su www.comune.carmignano.po.it.