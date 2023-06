Corrispondenze, danza ispirata a Claudel

Appuntamento da non perdere allo spazio The Loom di via Cortesi. Domani, 9 giugno, alle 21 si può assistere alla prima assoluta di Corrispondenze. Primo studio, coreografia e danza Anna Balducci, messa in scena e costumi Patrizia Menichelli. Lo spettacolo, realizzato con il sostegno di MiC.Dip dello Spettacolo, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze e The Loom Movement Factory, si ispira alle opere della scultrice Camille Claudel. Balducci e Menichelli hanno ’toccato’ dei frammenti della sua vita di artista e di donna. "Se mettiamo questi frammenti in corrispondenza tra di loro riusciamo a intravedere un’immagine di lei, lontana dai cliché della storia dell’arte che la relegava al ruolo di ’musa’, “amante’ o ’allieva’ di Auguste Rodin - si legge nella presentazione - ’Avere Camille con noi’ è stata una fonte di ispirazione per indagare il sottile confine tra arte e follia, tra la passione che nutre e quella che arde, tra vita e morte. Il lavoro è una sorta di viaggio visionario danzato da parte di una danzatrice di oggi che si interroga sugli stessi quesiti esistenziali". Posti limitati su prenotazione: [email protected] I costumi sono di Sabrina Abbagnale, il disegno luci di Gabriele Termine, la consulenza musicale e i paesaggi sonori di Claudia Guarducci. Produzione Compagnia degli IstantiCompagnia Simona Bucci col sostegno di Residenza arti stica The Loom Movement Factory.