Carnevale fra coriandoli e maschere a Poggio a Caiano e a Seano. Sfilata in maschera domenica a Bonistallo a cura della parrocchia. Il ritrovo sarà alle 14,30 davanti al palazzetto dello sport dove sarà allestito lo stand "trucca bimbi", poi partirà la sfilata a piedi che raggiungerà il giardino della chiesa dove ci saranno gli stand gastronomici per un’allegra merenda con schiacciatine, pizzettine, cenci e frittelle. E tanta musica. Il carnevale di Seano torna al parco museo "Quinto Martini" anche se non ci sarà la sfilata dei carri che prima della pandemia, attraversava tutto il paese. Domenica dalle 14,30 ballo in maschera per grandi e piccini, con la partecipazione di Pippo deejay per l’intrattenimento musicale. Ai bambini verranno proposti giochi, l’allestimento del labirinto e della pentolaccia e ricca merenda (cenci, frittelle, ciambelle calde...). L’ingresso è gratuito. Gli stand gastronomici sono finalizzati a sostenere alcune iniziative di beneficenza, come ad esempio, l’allestimento della festa del Santissimo Crocifisso. La festa continuerà poi sabato 18 febbraio (dalle 16 alle 18 allo Spazio Giovani a Comeana) con il laboratorio creativo "In maschera!". Domenica 19 il carnevale sarà in piazza Battisti a Comeana dalle 14,30 e tema del 2023 sarà la famiglia Addams.