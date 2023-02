Cordoglio per la scomparsa di Antonio Angiolini

Antonio Angiolini

Prato, 10 febbraio 2023 – Ha suscitato forte cordoglio la notizia della scomparsa di Antonio Angiolini, molto conosciuto in città e apprezzato per le sue qualità. Un uomo generoso e cordiale, dall’innata simpatia, che ci ha lasciati troppo presto. Lascia la moglie Cristina, i figli Jacopo, Maria e Andrea e i nipoti Allegra e Gaddo. E’ esposto per un ultimo saluto alla Misericordia; il funerale sarà celebrato sabato 11 febbraio alle 15 nella chiesa di San Giuseppe in viale Montegrappa.