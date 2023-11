"Coraggio e Avanti", premio a Milesi e Guazzini

Torna nel fine settimana l’appuntamento nel convento dei Padri Carmelitani, sede del Centro spirituale del ciclismo e del museo Filotex, il gruppo sportivo pratese grande protagonista negli anni ‘60 e ’70 con tanti campioni tra i quali Francesco Moser e Franco Bitossi. Il 19° premio "Coraggio e Avanti" si aprirà sabato con il corso dell’Adispro, l’associazione dei direttori sportivi professionisti. Domenica a mezzogiorno nella chiesa della Castellina la consegna dei riconoscimenti. Il 19° premio "Coraggio e Avanti" andrà a Lorenzo Milesi, campione del mondo a cronometro under 23, mentre Vittoria Guazzini riceverà il premio per il ciclismo rosa. Gli altri riconoscimenti a Evgenij Berzin (Premio Gastone Nencini); a Silvano Contini quello denominato Azzurri d’Italia Memorial Alfredo Martini, il Memorial Franco Ballerini a Norma Gimondi, figlia di Felice, il grande campione bergamasco, il premio "Ammiraglio d’Oro" al ds Alberto Volpi, il Memorial Mario Sani per lo junior Edoardo Cipollini, il premio Filotex al pratese Piero Spinelli. Infine il Memorial Edo Gelli over 35 andrà a Dario Cataldo e quello nel ricordo di Davide Faraoni al dilettante Nicolò Garibbo.

Antonio Mannori