Coppini e Becheri nominati Responsabili della Comunicazione Interna del nuovo Dipartimento Nazionale dello Sport del Pd

Gianluca Coppini e Beatrice Becheri (foto) sono stati nominati responsabili della comunicazione interna dei lavori del nuovo dipartimento nazionale dello sport del Partito Democratico. La nomina è arrivata direttamente su indicazione del responsabile sport del Pd, Mauro Berruto. Becheri e Coppini, rispettivamente componente e segretario del circolo dello sport del Pd, unico esempio di circolo tematico sportivo presente in Italia nelle fila dei democratici, dovranno fare da collante fra l’azione di Berruto, dei 12 membri del dipartimento e tutti i territori su scala nazionale. L’idea di fondo è quella di prendere spunto dall’esempio del circolo pratese per provare a esportarne il modello nel resto della Toscana e dell’Italia. Un’esperienza nata nel 2015 e che oggi conta un centinaio di iscritti e simpatizzanti in tutta la provincia. La scelta è ricaduta su Coppini per la capacità di avere allargato sempre di più le attività e i consensi intorno al circolo tematico pratese, e su Becheri per l’esperienza e le competenze maturate sia nella promozione e gestione dello sport di base, che nel coordinamento del comitato tecnico del Trofeo Città di Prato. "Collaborare con Berruto all’interno di questo organismo rappresenta un’opportunità di confronto con esperti di grande spessore culturale – commenta Becheri -, che porterà a valorizzare e anche a migliorare, i modelli di promozione dello sport del nostro territorio, ancor oggi innovativi e apprezzati a livello nazionale".