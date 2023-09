Prato, domenica torna la Coppa 29 Martiri di Figline

Prato, 12 settembre 2023 - Domenica 17 settembre torna la "Coppa 29 Martiri di Figline di Prato", giunta alla sua edizione numero 59. La classica del ciclismo pratese, che celebra la memoria storica della resistenza e il prestigio sportivo della disciplina in questione, è riservata per il terzo anno agli atleti della categoria Juniores (17-18 anni).

In passato la gara ha visto al via nomi del calibro di Bartali, Bugno e Bettini, mentre hanno partecipato a edizioni più recenti Ulissi e Quintana. Insomma, una manifestazione davvero attesa, che prenderà il via da Vaiano alle 13.30 in via Braga, all'altezza del circolo G.Rossi. L'arrivo è invece fissato sulla collina di Prato, dopo la dura salita delle "svolte", a Schignano tra le 15.45 e le 16.15.

Per il momento, sono iscritti alla corsa circa 90 ragazzi, ma gli organizzatori attendono conferme da formazioni di fuori regione con gli atleti che dopo il via andranno verso La Briglia, Santa Lucia, Villa Fiorita, Figline, Maliseti, Bagnolo, dove inizierà un circuito da percorrere sei volte prima di tornare in zona Maliseti, proseguire per Figline e salire poi per la collina di Prato. Novità importante di questa edizione sarà la partecipazione di un corridore di La Briglia, Mirko Mattei, che riporterà i colori pratesi lungo il percorso. I primi tre classificati deporranno, al termine della gara, una corona sul monumento ai caduti di Figline con premiazioni all’interno del circolo 29 Martiri di Figline.

"Siamo riusciti a riportare la manifestazione al mese di settembre, quello cioè più indicato per i festeggiamenti e il ricordo di eventi tragici che si sono verificati nella nostra città - commenta il presidente del comitato organizzativo Massimo Becchi - Con la Coppa 29 Martiri, lo sport funziona da veicolo affinché non venga dimenticato quello che è stato il tragico eccidio del 6 settembre del 1944".

Per Simone Faggi, assessore allo sport, "parla da sola l'attività che c'è dietro alla manifestazione. Le istituzioni alla fine fanno la parte minore, perché l'ossatura complessiva della Coppa esiste grazie a persone che si impegnano a portare avanti eventi del genere". Infine Marco Marchi, vicesindaco di Vaiano, condivide un ricordo personale legato alla gara: "sento particolarmente mia questa manifestazione perché io sono nativo di Figline e mio babbo era uno degli organizzatori storici della Coppa".