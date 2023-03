Coperta corta Ma i cittadini hanno ragione

Leonardo Biagiotti

Gli atleti hanno diritto ad allenarsi. Giusto. Ma anche chi ha pagato un corso di nuoto semplicemente per fare attività fisica ha diritto a qualcosa di più della semplice comunicazione che per un mese dovrà nuotare nella propria vasca da bagno perché gli spazi non ci sono più. I cittadini che hanno protestato per la decisione di sospendere per un mese i corsi in viale Galilei chiedono un’alternativa più equilibrata, ovvero di condividere gli spazi con gli atleti dell’Azzurra senza però dover rinunciare in toto a fare sport (e basterà davvero un mese?). Finché non ci sarà il nuovo impianto con la maxi vasca tutti si dovranno accontentare, ma siamo proprio sicuri che l’assetto di emergenza per le prossime settimane sia l’unico possibile?