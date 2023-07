Convention di Bonaccini Biffoni parla a Cesena "Elly, ora aspettiamo di vedere gli elettori"

"Cara segretaria è vero, forse non ti abbiamo vista arrivare. Adesso però aspettiamo di vedere gli elettori". La battuta con cui il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha chiuso il proprio intervento a Cesena nell’ambito della convention di Energia Popolare, l’area politica che fa riferimento al governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, è stata rilanciata su scala nazionale come emblema della richiesta alla segretaria Elly Schlein di un cambio di passo nel rilancio del Partito Democratico. Un intervento, quello del primo cittadino di Prato, nonché presidente di Anci Toscana, che ha prestato il fianco a tutti coloro che da mesi sottolineano come non sia ancora arrivata la svolta annunciata nel Pd, con i sondaggi a livello nazionale che lasciano il partito sempre fermo sulla soglia del 20%. Il sindaco Biffoni ha partecipato alla convention di Energia Popolare assieme a una nutrita schiera di esponenti del Pd pratese, che alle passate primarie nazionali avevano appoggiato la candidatura a segretario di Stefano Bonaccini. Fra questi c’erano la presidente della commissione Sviluppo Economico della Regione Toscana Ilaria Bugetti, il vicesindaco Simone Faggi, la presidente della commissione comunale Mobilità Paola Tassi, il presidente di Gida Alessandro Brogi, il presidente di Estra Nicola Ciolini, l’assessore al bilancio Benedetta Squittieri, il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti, il consigliere comunale (nonché presidente della commissione Bilancio) Lorenzo Tinagli, il segretario del circolo dello sport Pd Gianluca Coppini, e Sandro Lascialfari. Ricordiamo che la due giorni si è tenuta a Cesena, ritenuto luogo simbolo dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione. E che vi hanno partecipato fra gli altri la stessa segretaria nazionale Schlein e l’ex premier Romano Prodi.

Tornando all’intervento del sindaco Biffoni, il primo cittadino ha insistito sulle ragioni che spingono a strutturare meglio l’area di Energia popolare: "Abbiamo visto girare molti segretari, alcuni si sono dimessi perché si vergognavano della propria comunità. La segretaria Schlein legittimamente dirige il Pd ma non è lesa maestà discutere, presentare proposte e idee diverse". Lo stesso Biffoni alla vigilia dell’iniziativa promossa da Energia Popolare aveva spiegato i motivi della sua partecipazione a Cesena. "Il Partito Democratico non è una caserma, è una comunità grande dove è giusto confrontarsi e a volte anche scontrarsi se serve. Tutto questo senza mettere in difficoltà nessuno o mettere in dubbio l’unità di un partito che si basa su solidi principi comuni. Questa due giorni a Cesena è proprio questo: un’occasione per fare il punto, elaborare idee e proposte sui diversi temi". A intervenire ovviamente è stato lo stesso Bonaccini, intervistato dalla direttrice di Qn, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, Agnese Pini. "Il Pd se vuole essere grande deve essere plurale. Facciamo in modo che questa Energia Popolare si traduca in grande energia democratica per il Partito Democratico".

re. po.