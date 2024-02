Convegno in palazzo comunale per parlare di Sla Aisla Prato organizza un convegno sulla Sla per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni. Saranno presenti esperti che parleranno del ruolo della comunicazione e delle cure palliative. L'associazione conta 50 soci/volontari e segue una ventina di persone affette da Sla nella provincia.