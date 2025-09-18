Controllo di vicinato: "Protocollo scaduto nel 2023. Chi governava la città?"

"Dal 1 gennaio 2024 chi era il sindaco di Prato e chi doveva procedere al rinnovo del protocollo sul Controllo di vicinato?". Aldo Milone (Prato Libera e Sicura), ex assessore alla sicurezza della giunta Cenni, si rivolge a Giovanni Mosca, che l’altro giorno, dalle pagine della Nazione, ha voluto richiamare l’attenzione del commissario prefettizio Claudio Sammartino sull’importanza del Controllo di vicinato, progetto scaduto a fine 2023. La speranza di Mosca è che il progetto possa essere rinnovato.

"Non posso non rispondere all’ex presidente della Circoscrizione Ovest e amico Giovanni Mosca, il quale si è lamentato del mancato rinnovo del protocollo del Controllo di vicinato scaduto a fine 2023. La prima domanda che gli pongo è questa: dal 1 gennaio 2024 chi era il sindaco di Prato e chi doveva procedere al rinnovo del protocollo? Mi pare, non vorrei sbagliarmi, che fosse tale Matteo Biffoni del Pd...". "Il commissario – ribatte Milone – si è insediato soltanto da qualche mese. Chi ha governato questa città negli ultimi 11 anni? In 10 anni di Biffoni e in 1 anno di Bugetti, questi 2 sindaci non sono stati in grado di mettere neanche un cartellone con la scritta ‘Controllo di vicinato’ nonostante le richieste dei Responsabili dei gruppi".

Milone passa poi alla ‘questione frazioni’. Mosca, che durante la giunta Bugetti era delegato alle frazioni, ha inviato infatti al commissario – era fine luglio – un report con le richieste dei residenti raccolte nei mesi di apertura dello sportello dedicato appunto alle frazioni. Richieste che vanno dalle asfaltature, alla manutenzione dei parchi, alla sicurezza.

"Voglio anche ricordare a Mosca, designato dall’ex sindaca Bugetti consigliere per le frazioni, che come suo primo atto quest’ultima ha abolito la delega alla sicurezza e dato la delega alla Polizia Municipale al vicesindaco Faggi, che non si è mai dedicato alla gestione del Corpo nonostante i gravi problemi presenti in città". La prova, secondo Milone, che la giunta Bugetti "non ha avuto a cuore il problema sicurezza". "Mi piacerebbe inoltre sapere quanti furti sono stati sventati e quante persone sono state arrestate grazie al Controllo di Vicinato: fare le semplici segnalazioni è facile – chiude Milone – Possono essere fatte tranquillamente da qualsiasi cittadino".