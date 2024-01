Controlli Tari, stretta sulle aziende. Evasori totali: nuovo boom di casi

Pugno duro contro i furbetti delle tasse comunali non pagate. Il 2023 è stato un anno di controlli: quattro ogni mese da parte del personale di Sori e Alia insieme alla Polizia municipale.

In particolare sono state controllate 95 attività produttive e le posizioni individuali dei titolari e dei dipendenti trovati all’interno degli immobili. Nell’ambito dei controlli la polizia municipale e i tecnici di Sori e Alia non controllano solo l’attività produttiva ma anche la regolarità delle posizioni del titolare e dei dipendenti come persone fisiche (ad esempio, multe non pagate, tributi comunali evasi).

A seguito delle verifiche effettuate sono stati riscossi nell’immediato tributi non pagati per una cifra pari complessivamente a 70.852 euro mentre sono state rateizzate somme per 63.000 euro (Sori) e sollecitato debiti per euro 234.914 (Alia) relativamente al Comune di Montemurlo.

Sulle 95 attività controllate anche da Alia, sono stati scoperti 38 evasori totali, per una superficie totale soggetta a tariffa artigianale Tari di 22.160 metri quadri, corrispondente ad un valore economico di evasione pari a euro 132.696, per il quale è stata attivata la procedura di recupero del dovuto.

Gli evasori totali sono rappresentati da quelle ditte che non sono iscritte alla Tari pur usufruendo del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti. Le utenze regolari controllate sono state 27 (per una incidenza del 24,3%), mentre le utenze iscritte ma con debito sono state 46 (per una incidenza del 41,5%). Gli evasori totali trovati sono stati 38 (per una incidenza del 34,2%).

"Un’attività di controllo molto importante per garantire l’equità tra chi paga regolarmente le tasse comunali e chi usufruisce del servizio ma che di fatto è un fantasma e non paga nulla - sottolinea l’assessore alla polizia municipale, Valentina Vespi –. I controlli della municipale con Sori e Alia hanno consentito di recuperare oltre 22mila metri quadri di superfici soggette a tariffa Tari artigianale e di recuperare circa 140mila euro di tasse". Nell’ambito del ’Progetto Equità’ sono state effettuate in totale 43 uscite, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, ad esclusione del mese di novembre in 95 aziende. I dati relativi agli incassi sono riferiti al 31 ottobre 2023.

Silvia Bini