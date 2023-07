Controlli della Prefettura, 6 lavoratori a nero e locali trasformati in dormitorio

Sei lavoratori a nero e locali della ditta trasformati in dormitorio. Nell’ambito dei controlli coordinati dalla prefettura per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, un’ispezione condotta giovedì ha portato alla scoperta di 6 lavoratori non assunti in una ditta di Prato. E’ scattata, di conseguenza, la sospensione dell’attività e sono state elevate sanzioni per 32mila euro. Come spiega la prefettura, sono state accertate anche violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: in particolare tre locali della ditta erano stati "adibiti impropriamente a dormitori privi dei requisiti di abitabilità". Per questo e anche per le scarse condizioni igieniche e sanitarie sono scattate altre sanzioni per 2.928 euro. Accertata, infine, anche l’evasione della tassa Tari.