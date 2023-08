Controlli antidroga in città: scattano sei denunce

Scacco agli spacciatori. Gli agenti della squadra volante insieme alle pattuglie ’Nibbio’ nel corso dell’attività finalizzata al contrasto ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e di

prevenzione dei reati predatori hanno sanzionato per detenzione illecita di cocaina un uomo di origini nigeriane, a seguito di un controllo in via Pistoiese. Nei giardini di via Carlo Marx sono stati invece fermati due uomini entrambi, di origini nordafricane, senza documenti. Accompagnati in Questura, uno dei due è risultato inottemperante all’ordine del questore di Prato di lasciare il territorio nazionale. L’uomo è stato denunciato; il secondo, invece, ha consegnato spontaneamente una modica quantità di hashish - in seguito sequestrata - per cui è stato sanzionato per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Gli agenti delle Volanti hanno poi controllato un esercizio commerciale in via Trieste: tra gli avventori erano presenti due soggetti stranieri senza alcun documento. Uno dei due, di origine marocchina, è risultato irregolare e quindi denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Il secondo uomo, anch’esso di origine marocchina, è stato trovato in possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente risultata essere del tipo hashish e pertanto è stato sanzionato per detenzione illecita di sostanza stupefacente.