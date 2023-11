Controlli al Serraglio: "Avanti così, tutti i giorni. Ma il presidio di polizia apra dentro la stazione"

"I controlli continui alla stazione del Serraglio? Una buona cosa, ma non bastano. Serve un presidio fisso, lo dico da tempo: al posto dell’edicola chiusa ormai da anni, bisognerebbe ci fosse una stazione di polizia, che sostituisca quella in piazza del Duomo. Solo in questo modo si garantirebbe una maggiore sicurezza ai commercianti e ai residenti della zona". A lanciare la proposta è Paolo Ovattoni dell’omonimo negozio di cornici in via Magnolfi, una delle strade del centro storico più colpite da degrado e spaccio di droga. Per venire incontro alle tante lamentele avanzate da cittadini ed esercenti, da circa un mese la questura ha organizzato controlli quotidiani in zona, una prima risposta al bisogno di sicurezza della zona che da troppo tempo soffre per la presenza di spacciatori. Un modo soprattutto per scoraggiare i balordi, che però non convince fino in fondo lo storico negoziante Ovattoni.

"Ovviamente è meglio che questi controlli vengano fatti, e spero proprio che vadano avanti, ma per quanto mi riguarda non sono sufficienti. Vorrei che la stazione di polizia di piazza del Duomo, assolutamente inutile, fosse spostata all’imbocco della stazione. Alcune zone della città purtroppo sono quasi abbandonate, qua in via Magnolfi ci sono pochissime attività, quindi bisogna intervenire con atti concreti".

Al partito della postazione fissa di polizia al Serraglio appartiene anche Giovanni Cioppi, titolare della cartoleria Buffetti.

"Certo che servirebbe. Così come servirebbe che gli attuali controlli fossero implementati: viene sorvegliata la stazione, ma non l’angolo alla fine di via Magnolfi, dove c’è il bar Andrei. Com’è la situazione attuale? Dico solo che le fioriere presenti nella strada vengono utilizzate dagli spacciatori come deposito temporaneo".

E lo stesso accade per i cestini, come racconta Valentina Bruni di Naturhouse, attività che si occupa di benessere fisico della persona a 360 gradi e che ha aperto all’inizio di ottobre.

"Proprio di recente mi è capitato di assistere alla scena. La sera c’è da avere paura. I controlli non mancano, ma sembra che i problemi ci siano ancora, perché questi criminali sanno che poi non accade praticamente niente. Perché abbiamo inaugurato proprio qua il negozio? Ero perfettamente consapevole delle criticità di questa strada, che un tempo era bellissima – continua la commerciante – Diversi esercizi hanno chiuso, ma spero che si possa invertire la rotta e che il mio esempio sia d’aiuto in questo senso". Come NaturHouse, anche la Caffetteria La Delizia è stata inaugurata poco tempo fa, per la precisione a fine luglio: "Onestamente, da quando ci sono i controlli delle forze dell’ordine mi sento più sereno – sottolinea Elia Kim Martini – E’ fondamentale che si mantengano costanti anche per i prossimi mesi. Guai ad abbassare la guardia".

