Controllate 68 persone . Ritirate 2 patenti

Controlli straordinari della polizia al casello di Prato Est nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai

comportamenti impropri alla guida come l’uso di droghe, di alcol, l’utilizzo di cellulari al volante. Servizi che verranno replicati in vista della giornata in memoria delle vittime

della strada. In particolare la polizia ha sottoposto a controllo per l’uso di sostanze stupefacenti quattro conducenti, sono state controllate 68 persone (compresi passeggeri), è stata contestata una guida in stato di ebbrezza a un 59enne a cui è stata ritirata la patente ritirata con decurtazione di 10 punti. Contestata una guida sotto l’effetto di stupefacenti a un 32enne che è stato denunciato.