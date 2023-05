Controllare si può: come fare

Cosa succede ad un veicolo posto a fermo amministrativo?

Con l’iscrizione il veicolo non può circolare; non può essere radiato dal Pra (quindi né demolito, né esportato); anche se venduto successivamente all’iscrizione del fermo, il nuovo proprietario non potrà circolare. In caso di mancato pagamento, inoltre lo Stato potrà procedere con la vendita forzata del veicolo. Il propritario può togliere la misura soltanto dopo aver saldato il debito. Il problema nasce con il fermo fiscale, ossia a seguito di debiti con il Comune, Regione e sanzioni al codice della strada non pagate. A parte le multe,

i crediti non pagati non devono necessariamente far riferimento al veicolo, ma possono riguardare anche canone Rai, contributi Inps, Irpef, Ici, bollo auto o un mancato pagamento Iva. Per verificare la presenza

di un fermo è possibile richiedere una visura della targa al Pra (Pubblico registro automobilistico), in un’agenzia di pratiche auto o verificare sul sito dell’Aci. Un’operazione particolarmente raccomandata in caso di acquisto di un’auto usata perché, anche se viene effettuato un passaggio di proprietà, il veicolo non potrà comunque circolare, né essere radiato se il fermo non viene cancellato pagando quanto dovuto.