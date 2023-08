"Contro il rincaro dei biglietti dei bus: Prestanti duro a Carmignano"

Il consiglio comunale di Carmignano dice no all’aumento dei biglietti dei bus da parte di Autolinee Toscane.

E’ stato approvato all’unanimità un ordine del giorno della consigliera di Centrodestra per Carmignano, Angela Castiello, che ha fatto seguito a un’interrogazione di Belinda Guazzini di Senso Civico, poi emendata dalla maggioranza, in cui si chiede a gran voce alla Regione Toscana di sospendere l’adeguamento delle tariffe urbane ed extraurbane, lasciando dunque invariati i prezzi, e di aiutare con tariffe agevolate "chi ha esigenze continuative", come si legge nell’emendamento spiegato dalla capogruppo di Idee per Carmignano, Viola Rossi. Come è noto sono scattati i rincari pari al 10.59% e per i cittadini significa un aumento da 1.50 a 1.70 per la corsa urbana e da 2.60 a 2.90 per il viaggio extraurbano. Fare il biglietto a bordo costerà addirittura 3 euro.

E’ stata la stessa società, Autolinee Toscane, a comunicare le variazioni di prezzo, con ricaro, per i biglietti.

Per chi si abbona, il mensile ordinaria passerà da 36 euro a 39.80 e quello extraurbano passa da 46.5 a 51.40 euro.

"Teniamo moltissimo a garantire ai cittadini l’uso dei mezzi pubblici, indispensabili per molti per muoversi da Carmignano verso le città – precisa il sindaco, Edoardo Prestanti – ma per incentivarne l’uso è importante calmierare i prezzi e tutelare il comportamento virtuoso di chi ne fa uso".

M.S.Q.