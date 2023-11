Contributi per studenti pendolari: scadenza 1 dicembre

È pubblicato sui siti dei Comuni della Val di Bisenzio l’avviso pubblico per la concessione di contributi che abbattano i costi del trasporto pubblico destinati agli studenti pendolari. La scadenza è fissata al 1 dicembre. Il provvedimento riguarda gli studenti residenti in Val di Bisenzio e si riferisce alle spese sostenute nello scorso anno scolastico, quello 2022-2023. Per la presentazione della domanda on line è attivo il servizio di facilitazione presso la Bottega della Salute Mobile, previo appuntamento telefonico al 333 6672133.