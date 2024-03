Contributi per l’alluvione. Un sostegno alle aziende

Confcommercio aiuta le imprese alluvionate. L’associazione ha dato il via libera ad un contributo a fondo perduto da 200mila euro per le aziende associate che hanno subito danni durante l’alluvione dello scorso novembre. Lo stanziamento è stato reso possibile grazie all’intervento della Fondazione Orlando, che fa parte della Confederazione nazionale. Per questo motivo gli associati potranno partecipare ad un evento dedicato all’interno del quale Confcommercio illustrerà le modalità per aderire: l’appuntamento è per il prossimo 3 aprile (alle 14.30) al Forum Banca Alta Toscana.

Dopo un saluto in collegamento video da parte del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, sono previsti interventi da parte di Fondazione Orlando, Confcommercio Toscana, Camera di Commercio di Pistoia e Prato, Banca Alta Toscana. A Confcommercio Pistoia e Prato, invece, il compito di comunicare alle aziende associate requisiti e passaggi necessari per ottenere il sostegno.

"Dopo una lunga fase emergenziale – commenta il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani – le nostre imprese delle province di Prato e Pistoia si sono messe al lavoro per rialzarsi, ma i danni patiti sono stati tali che la strada per il ritorno verso la normalità è ancora lunga. Dopo un primo momento di supporto strategico, e dopo aver portato la loro voce in tutte le sedi competenti, abbiamo deciso di attivarci per cercare di mitigare questo stato di sofferenza, consci che le nostre imprese rappresentano un motore imprescindibile per il territorio. Un grazie va dunque alla Confederazione e alla sua Fondazione Orlando, per il supporto che ci è stato accordato".

Per il direttore, Tiziano Tempestini, "si tratta di un sostegno che sentivamo di dover mettere a terra per essere ancora più concretamente al fianco delle imprese associate, messe a durissima prova dal cataclisma dello scorso novembre. Dalla provincia di Prato a quella di Pistoia, le aziende che hanno subito danni sono state centinaia. Supportare il loro percorso di ripartenza significa investire sul benessere economico e sociale del territorio, per il futuro prossimo e per gli anni a venire".