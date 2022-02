Contributi iniziative culturali Il nuovo bando scade lunedì

Scadrà lunedì alle 12 l’avviso pubblico del Comune per la concessione di contributi alle associazioni culturali nel 2022, per iniziative che dovranno essere svolte entro il 15 settembre. Saranno sostenuti progetti per spettacolo dal vivo, fotografia, cinema, arti visive, incontri, itinerari e rassegne che promuovano la cultura. Le domande devono essere inviate tramite Pec all’indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it. Tutte le informazioni sul sito del Comune, per altri chiarimenti scrivere a t.noto@comune.prato.it