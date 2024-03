Contributi aziende: proroga

La Camera di commercio di Pistoia-Prato – grazie anche alle risorse messe a disposizione dalla Camera di commercio di Roma e da Unioncamere nazionale – continua sostenere le imprese colpite dall’alluvione dello scorso 2 novembre. E’ stato infatti prorogato al 31 maggio il termine per presentare domande per avere i contributi. In particolare è previsto un contributo straordinario al fine di sostenere le imprese delle province di Pistoia e Prato che hanno subito danni diretti e immediati. Possono ottenere il contributo micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Pistoia-Prato che abbiano subito danni diretti ed immediati a causa dell’alluvione del mese di novembre. L’importo massimo è di 3mila euro, mentre il plafond complessivo sfiora 1,4 milioni.