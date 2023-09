Prato ai vertici nazionali nel contrasto dell'evasione fiscale

Prato, 20 settembre 2023 - Il comune di Prato ancora ai vertici nazionali nel contrasto dell'evasione fiscale. Secondo la tabella dei trasferimenti ai comuni da parte del Ministero dell’interno per la partecipazione al contrasto dell’evasione fiscale, a quello di Prato quest’anno viene riconosciuto l’importo di 147.242,91 euro che gli consente, primo in Toscana, di attestarsi al quarto posto in Italia, dietro ai comuni di Genova (€ 863.459,19), Milano (€ 367.410,11) e Torino (€ 162.671,99). Il risultato ottenuto è frutto dell’impegno e della costante collaborazione fra gli operatori del Nucleo Antievasione comunale, che opera preso il Comando di Polizia Municipale e il personale della direzione provinciale di Prato dell’Agenzia delle Entrate.

Per leggere correttamente il dato e confrontarlo con i risultati degli anni precedenti, è necessario evidenziare che dall’anno 2022 il trasferimento ai comuni è ritornato ad essere il 50% delle maggiori imposte riscosse dallo Stato, per effetto del mancato rinnovo della disposizione che fino al 2021 aveva innalzato la quota incentivante, riconoscendo ai comuni il 100% delle somme riscosse in base alle segnalazioni qualificate trasmesse alla Agenzia delle Entrate dalle stesse amministrazioni locali. Questo spiega il dimezzamento del totale nazionale dei trasferimenti che è passato dai circa 6 milioni di euro del 2021 ai 3 milioni di euro di quest’anno.