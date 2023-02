Conto alla rovescia per le primarie Fra assemblee, cene e volantini

Chiuso il voto nei circoli con l’affermazione di misura (per 23 voti) della mozione di Elly Schlein su Stefano Bonaccini, adesso i coordinamenti provinciali dei due candidati alla segreteria nazionale del Pd si riorganizzano in vista delle primarie del 26 febbraio. Qui tornerà tutto in discussione visto che a votare saranno non solo gli iscritti al partito, ma anche i simpatizzanti.

Ieri pomeriggio si è intanto tenuta al circolo di Coiano l’assemblea provinciale della mozione Bonaccini, alla presenza di Valentina Mercanti candidata alla segreteria regionale del Partito Democratico in contrapposizione a Emiliano Fossi. "E’ stato un modo per presentarsi agli iscritti e per raccontarmi – spiega Mercanti -. Anch’io vengo dal territorio, dove ho ricoperto il ruolo di amministratore e se verrò eletta alla segreteria regionale assicuro che il legame con i sindaci, con i circoli e con gli iscritti sarà centrale nel mandato. Due proposte per il partito regionale sono infatti quelle di organizzare il forum degli amministratori e quello dei segretari di circolo e delle unioni comunali: questo perché c’è la necessità di avere un partito più visibile sui territori e più vicino ai sindaci nelle scelte più complicate di mandato". Poi Mercanti ha spiegato il perché del sostegno a Bonaccini. "Questa mozione è più vicina al progetto originario del Pd in termini di visione e concretezza – aggiunge -. Ci sta a cuore il tema di coniugare lavoro e lavoratori, quindi di tenere insieme imprese e mondo del lavoro. Il Pd deve rappresentare anche le partite iva e le Pmi. E oltre al lavoro deve ripartire anche da ambiente e sanità". La mozione Bonaccini in vista delle primarie organizzerà volantinaggio ai mercati e in previsione ha altri incontri pubblici, fra i quali una iniziativa in Vallata fissata per mercoledì prossimo.

Ma c’è grande fermento verso le primarie c’è anche fra i sostenitori della mozione Schlein. Lunedì i componenti del comitato si sono ritrovati per fare un’analisi del voto provinciale, per gestire l’entusiasmo post vittoria e per organizzare i prossimi dieci giorni di campagna congressuale. "C’è da contattare il mondo esterno – spiegano -, e bisogna recuperare tutto quel consenso che di recente si è trasformato in astensionismo". I sostenitori della mozione sabato pomeriggio saranno in centro con un banchino e del volantinaggio. Poi la sera ci sarà una cena al circolo di Cafaggio alla presenza di Emiliano Fossi, dove si parlerà anche del tema aeroporto. A seguire la mozione proverà a coprire tutti i quartieri e i Comuni della provincia fra mercati, incontri con l’associazionismo e volantinaggio. Il coordinamento sta pensando anche a una iniziativa di fine campagna congressuale.

Sdb