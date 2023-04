Conto alla rovescia per l’Antica fiera di S. Giuseppe

Si avvicina la due giorni di festa tanto attesa della Fiera di San Giuseppe, organizzata dal Comune di Vernio con l’Unione Comuni Valbisenzio, che quest’anno si svolge nel weekend del 15 e 16 aprile con un fitto programma di iniziative.

Un’occasione per fare un tour tra le eccellenze del territorio dell’alta Vallata, e per conoscere le tradizioni tra artigianato, buona tavola, degustazioni, rievocazioni della vita contadina e del mondo rurale. Sabato si terrà il doppio appuntamento: la mattina col laboratorio "Lana al pascolo. Alla scoperta della filatura" tra antichi macchinari e la lana degli alpaca al Mumat di Vernio dalle 10 con visita guidata al Museo e laboratorio di filatura manuale all’allevamento di alpaca "Antico Feudo" in località Terrigoli (trasferimento con auto propria), a cura della Fondazione Cdse. I posti disponibili sono 50, prenotando al link: rb.gy0clct sul sito www.visitvalbisenzio.it. Nel pomeriggio invece spazio alla buona tavola con la premiazione dello "Zuccherini Contest" alle 16 sempre al Mumat con, a seguire, la degustazione e l’approfondimento a cura della Fondazione Cdse con Annalisa Marchi che parlerà di "Storia e tradizioni culinarie della Val di Bisenzio". E domenica spazio al grande Mercato con gli stand gastronomici di prodotti tipici e di artigianato, e con la Fattoria degli animali.