Continua la grande raccolta di "Riciclao"

Un vero e proprio esercito di giovanissimi volontari, disposti ad usare mani e piedi al servizio della solidarietà, invaderanno le strade della nostra provincia fino a lunedì per raccogliere, di portone in portone, tutti quegli oggetti che prendono la polvere negli armadi, nei garage e nelle soffitte delle nostre case: abbigliamento di ogni genere, biciclette vecchie e nuove, giochi e oggetti un buono stato, libri, fumetti, dischi, antichità e piccoli arredi di modernariato. Una vera operazione di economia circolare, arricchita dall’obiettivo di sostenere le missioni dell’Operazione Mato Grosso in America Latina. Tutto il materiale raccolto sarà selezionato e messo in vendita nel tradizionale Mercatino del Riuso di Riciclao a Officina Giovani (piazza Macelli, Prato), fino a lunedì 10 aprile compresi. Tutti i cittadini possono partecipare anche alla raccolta consegnando direttamente le cose ai volontari o portandole direttamente al Mercatino di Riciclao in piazza Macelli a Prato. I giovanissimi volontari dell’Omg, rivestiti di un gilet giallo, stanno passando in questi giorni casa per casa secondo un preciso calendario. Oggi: Grignano, Cafaggio, Casale, Vergaio, Capezzana, Tobbiana, Tavola, Iolo, Paperino, Le Fontanelle, S.Giorgio e S.Maria a Colonica + Carmignano, Seano, Comeana, Poggio a Caiano.