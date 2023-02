Continua a salire il prezzo delle abitazioni

Volete comprare casa all’interno del comune di Prato? Sappiate che i prezzi sono in crescita. Lo dicono i dati di Immobiliare.it, che tengono conto di tutti i tipi di immobili residenziali a disposizione sul mercato nella nostra provincia. Acquistare un’abitazione sul nostro territorio non è mai costato così tanto negli ultimi due anni. Nel mese passato, il valore di una casa in vendita ha toccato infatti la media di 2.139 euro al metro quadro, con un aumento del 2,74% rispetto allo stesso periodo di un anno fa (2.082 euro al metro quadro).

La crescita della spesa richiesta va avanti ormai dal gennaio del 2018, quando erano sufficienti in media 1.934 euro per metro quadro. Stesso andamento per quanto concerne gli affitti: dopo il calo avvenuto dall’agosto del 2020 al giugno del 2021, il prezzo richiesto è sostanzialmente sempre cresciuto, fino a raggiungere la quotazione record di 11,15 euro di media al mese per metro quadro, registrata nello scorso gennaio, con un aumento dell’8,57% rispetto al gennaio del 2022 (10,27 euro mensili al metro quadro).

Con statistiche del genere, non c’è da stupirsi se la percentuale di acquisto delle prime case - effettuata evidentemente soprattutto dai giovani - è in picchiata dal 2019 a oggi: in Italia, siamo a -20% (sempre secondo le analisi di Immobiliare.it). Come evidenziato durante il convegno annuale Mediatori Group andato in scena al teatro Politeama, la tendenza con il segno positivo riguarda invece la sostituzione della prima casa e la domanda di una seconda abitazione.

"La pandemia – afferma Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobliare.it – ha fatto sì che le persone passassero più tempo in casa e quindi si cercano immobili maggiormente confortevoli, più grandi e possibilmente dotati di piccoli giardini e balconi. Chi aveva già un immobile l’ha valutato come non perfetto. Ad esempio, serve una stanza in più da utilizzare per chi studia o lavora da casa grazie allo smart working. Inoltre, le abitazioni più vecchie sono quelle che consumano maggiormente a livello energetico".

E questo è un aspetto senz’altro da non trascurare in un momento storico dove il caro bollette è un problema annoso per chiunque. Nonché un aspetto che si collega direttamente al capitolo della salvaguarda dell’ambiente. "In Italia abbiamo troppi edifici vecchi, che pesano notevolmente a livello di produzione di anidride carbonica – aggiunge infatti Giordano – La preoccupazione per il 2023 sarà trovare un equilibrio fra incentivi e sanzioni, con il fine ultimo dell’ammodernamento delle abitazioni: in città dal valore immobiliare medio-basso come può essere Prato, secondo me servirebbe spingere per la prima strada più che per la seconda".

Francesco Bocchini