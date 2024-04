Contest Palazzo Pretorio. Le foto vincitrici per il 10° compleanno

Si è chiuso con oltre ducento scatti il contest fotografico lanciato su Instagram dal Museo di Palazzo Pretorio in occasione dei dieci anni dalla riapertura. Ecco i nomi degli autori delle cinque immagini che si sono aggiudicate più like: Gianni Cafini, Francesca Cosparsi, Gabriele Laffi, Sara Mannelli e Simone Sardelli. Le fotografie saranno proiettate oggi al Museo di Palazzo Pretorio alla presenza dei vincitori, in occasione delle celebrazioni per i dieci anni del museo, che saranno presentate ufficialmente domani. Intanto il Comune, in rappresentanza del Museo di Palazzo Pretorio, e la Fondazione Casa Pia de’ Ceppi – Palazzo Datini Onlus hanno firmato un nuovo accordo per sviluppare le forme di reciproca collaborazione oltre a quelle già in essere (come il ciclo di visite guidate Da Palazzo a Palazzo). Le prime iniziative sono già in programma: a partire da maggio, e per i mesi successivi, il primo sabato del mese sono previste visite guidate a Palazzo Datini, con partenza dal Museo di Palazzo Pretorio (alle ore 17). Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biglietteria del Museo di Palazzo Pretorio; il calendario degli appuntamenti, in continuo aggiornamento, è consultabile sui rispettivi siti dei due enti.