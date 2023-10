Contenitori senza servizi. Punti ristoro che nessuno vuole. Bandi deserti e troppi cavilli

Riempire di servizi contenitori pubblici a quanto pare è una sfida più ardua del previsto. Gli esempi in città non mancano. Il Tribunale che da sempre zoppica dal punto di vista delle manutenzioni e del personale, da luglio è orfano del bar che per anni è stato al suo interno. Eppure tra avvocati, professionisti, dipendenti, giudici e procuratori la clientela è quotidianamente assicurata. All’istituto Buzzi, 2000 studenti, affidare la gestione del bar non è così semplice, tanto che da settembre ancora nessuno serve caffè e cappuccini alle centinaia di alunni. PrismaLab appena inaugurato in via Pistoiese, contenitore futurista di tecnologie emergenti, fucina di start up, non ha un bar. Il bando aperto dall’amministrazione è andato deserto tanto da convincere il Comune a fare marcia indietro e scegliere di cambiare strategia rinunciando al punto ristoro. Contenitori pubblici senza contenuto commerciale. Gli esempi non si esauriscono qui, la gestione dei container disseminati lungo il Bisenzio e al playground del Serraglio è storia nota. Le gestioni sono zoppicanti e di difficile assegnazione. L’Università cittadina non ha una mensa, la gestione non è mai decollata e i locali di via Magnolfi che avrebbero dovuto sfamare i 1700 alunni sono chiusi in tempo di Covid, senza mai riaprire e senza mai aver funzionato davvero come servizio. Era successo anche alla biblioteca di Montemurlo nell’antica villa Giamari: bandi su bandi per affidare il punto ristoro. L’ultimo porta la data di giugno 2023. I punti ristoro all’interno di strutture pubbliche faticano ad essere attrattivi per chi è del settore. Il motivo forse è da ricercare proprio nei bandi e nella burocrazia che mette troppe barriere a fronte di un ritorno di immagine e guadagni probabilmente non così soddisfacente.