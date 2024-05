"Contaminazioni culturali": due concerti

Spazio alla musica. Domani e giovedì 23 maggio alle 21 nella sala eventi di Officina Giovani (nella foto un concerto rock di archivio) si esibiranno con un concerto finale i ragazzi delle scuole che hanno partecipato al progetto Contaminazioni, Bande Rock interculturali.

Il progetto "Contaminazioni culturali" è sostenuto dal Comune di Prato in collaborazione con gli istituti scolastici ad indirizzo musicale della provincia. L’iniziativa promuove in particolare la realizzazione di laboratori musicali rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado per creare occasioni di socializzazione, aggregazione e scambio interculturale.

La musica viene utilizzata come strumento di inclusione in grado di valorizzare la diversità e creare legami tra i ragazzi.

Stasera alle 21 si esibiranno sul palco di Officina Giovani le bande rock interculturali formate dagli studenti degli Istituti Don Milani, Mazzoni e Malaparte, mentre è in programma per giovedì 23, sempre a partire dalle 21 in piazza Macelli, l’esibizione dei ragazzi degli istituti Marco Polo, Lippi e Mascagni. In questo caso i giovani daranno vita ad una serata sulle note del rock.