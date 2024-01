Contabile con esperienza per impiego full time

1 CONTABILE

Un’impresa pratese sta cercando ancora un contabile con esperienza pregressa nella mansione. La risorsa in questione si occuperà nel dettaglio di fatturazione elettronica, registrazioni in prima nota fino alla predisposizione del bilancio, liquidazione Iva mensile e gestione scadenzario attivo e passivo. Richiesta ai fini della selezione un ottimo utilizzo del pacchetto Office e della posta elettronica e conoscenza dei sistemi gestionali di contabilità (preferibilmente Teamsystem). Orario lavorativo full time, si propone un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Richiesta disponibilità immediata. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-212043)