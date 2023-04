Consulenti finanziari Tante posizioni aperte

Opportunità di lavoro dagli istituti di credito. Unicredit ricerca ragazzi e ragazze laureati che vogliano lavorare come consulenti bancari, nelle sedi del centro e nord Italia. Il gruppo offre un contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato alla conferma a tempo indeterminato. Oltre alla laurea di primo o secondo livello, con ottima votazione, sono richieste buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità alla mobilità in Italia. Per candidarsi: ucjobs.unicredit.euannouncement.

Numerose anche le posizioni aperte in Intesa Sanpaolo. Tra le figure ricercate su tutto il territorio nazionale si segnalano consulenti finanziari senior che saranno inseriti con contratto a tempo indeterminato part time verticale e nei restanti giorni lavoreranno come monomandatari a partita Iva. Sono richieste esperienza pluriennale e iscrizione all’albo Ocf. Per consultare tutte le offerte di lavoro: jobs.intesasanpaolo.com.